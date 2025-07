Despedida de Ozzy Osbourne arrecada milhões para hospitais no Reino Unido Evento marca reunião do Black Sabbath após duas décadas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 13h50 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h50 ) twitter

Despedida de Ozzy Osbourne arrecada mais de US$ 190 milhões para hospitais do Reino Unido

O show de despedida de Ozzy Osbourne arrecadou mais de US$ 190 milhões para instituições de saúde no Reino Unido. A apresentação reuniu os integrantes originais do Black Sabbath pela primeira vez em duas décadas, atraindo mais de 5 milhões de espectadores globalmente através da transmissão online.

Os recursos serão destinados a diversas entidades, incluindo uma instituição dedicada à pesquisa sobre Parkinson, um hospital infantil em Birmingham — cidade natal do cantor — e um hospital paliativo infantil.

