Show improvisado 'salva' passageiros presos em trem parado por nove horas na França; veja

Presos no norte da França sem energia e ar-condicionado por nove horas, mais de 800 passageiros do trem Eurostar foram surpreendidos por uma banda que começou a tocar ao vivo para distrair a multidão. O veículo partiu de Bruxelas, na Bélgica, com Londres como destino, mas apresentou uma falha técnica durante o trajeto.



O show improvisado foi compartilhado nas redes sociais e ajudou a aliviar o desconforto da viagem. A empresa responsável pelo transporte realizou operações para transferir os clientes, forneceu água e abriu as portas para ventilação.