Gravidade zero provoca enfraquecimento da musculatura humana semelhante à sarcopenia, aponta estudo

Com a intensificação da nova corrida espacial , cientistas da Universidade da Flórida enviaram amostras de tecido muscular humano para a órbita da Terra a fim de entender os impactos da gravidade zero no corpo.



As amostras, provenientes de pessoas jovens e ativas, retornaram com perda de força muscular, semelhante à sarcopenia — condição comum em idosos acima dos 80 anos. A principal causa foi a ausência de esforço físico no espaço.



Para mudar esse quadro, os pesquisadores testaram a aplicação de pulsos elétricos nos músculos, simulando exercícios físicos. Como resultado, os estímulos ajudaram a manter a força muscular e até reverter mudanças genéticas provocadas pelo ambiente de microgravidade. A técnica surge como alternativa para prevenir complicações em missões longas, como as planejadas para Marte .



A pesquisa ganha ainda mais relevância com casos como o dos astronautas Suni Williams, de 58 anos, e Butch Wilmore, de 62 , que ficaram nove meses na Estação Espacial Internacional. Ao retornarem, precisaram de ajuda para sair da cápsula e passaram por 45 dias de reabilitação. Os achados científicos podem beneficiar também a população terrestre, oferecendo novas estratégias para lidar com os efeitos do envelhecimento muscular .