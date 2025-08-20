Djavan anuncia álbum “Improviso” em comemoração aos seus 50 anos de carreira

O cantor e compositor Djavan, aos 76 anos, anunciou o lançamento de seu novo álbum intitulado “Improviso” para o dia 13 de novembro. Este será o vigésimo sexto disco da carreira do artista alagoano e contará com doze músicas inéditas.
O lançamento marca o início das comemorações pelos cinquenta anos de carreira de Djavan. Ele começou sua trajetória musical em 1976 e se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira. “Improviso” promete enriquecer ainda mais sua vasta discografia.
