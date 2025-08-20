Djavan anuncia álbum “Improviso” em comemoração aos seus 50 anos de carreira O novo disco do cantor alagoano será lançado em novembro com 12 faixas inéditas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h59 ) twitter

O cantor e compositor Djavan, aos 76 anos, anunciou o lançamento de seu novo álbum intitulado “Improviso” para o dia 13 de novembro. Este será o vigésimo sexto disco da carreira do artista alagoano e contará com doze músicas inéditas.

O lançamento marca o início das comemorações pelos cinquenta anos de carreira de Djavan. Ele começou sua trajetória musical em 1976 e se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira. “Improviso” promete enriquecer ainda mais sua vasta discografia.

