Encontro de carecas em Chicago promove programa de comédia "Senhor Limpeza" é eleito o calvo mais "malvado" pelos participantes News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h13 )

Humor de sobra e cabelo em falta: encontro de carecas promove diversão nos Estados Unidos

Um encontro de carecas foi realizado em Chicago, nos Estados Unidos, para promover um programa de comédia que terá a calvície como tema central. Organizado por meio das redes sociais, o evento contou com a eleição do participante conhecido como “Senhor Limpeza” como o calvo mais “malvado”. Os prêmios incluíram um CD do cantor Pitbull e um DVD do filme Megamente, reforçando o caráter divertido do encontro.

Assista ao vídeo - Humor de sobra e cabelo em falta: encontro de carecas promove diversão nos Estados Unidos

