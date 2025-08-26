Logo R7.com
Encontro de carecas em Chicago promove programa de comédia

"Senhor Limpeza" é eleito o calvo mais "malvado" pelos participantes

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Humor de sobra e cabelo em falta: encontro de carecas promove diversão nos Estados Unidos
Um encontro de carecas foi realizado em Chicago, nos Estados Unidos, para promover um programa de comédia que terá a calvície como tema central. Organizado por meio das redes sociais, o evento contou com a eleição do participante conhecido como “Senhor Limpeza” como o calvo mais “malvado”. Os prêmios incluíram um CD do cantor Pitbull e um DVD do filme Megamente, reforçando o caráter divertido do encontro.

