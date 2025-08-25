Entregador na Austrália protege roupas de moradora da chuva Moradora descobre gesto solidário ao verificar câmeras de segurança News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h01 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h01 ) twitter

Entregador surpreende moradora ao recolher roupas do varal durante chuva; veja vídeo

Na Austrália, uma moradora ficou surpresa ao chegar em casa e perceber que suas roupas haviam desaparecido do varal. Ao verificar as câmeras de segurança, descobriu que um entregador havia recolhido suas peças para protegê-las da chuva iminente. O gesto solidário foi amplamente divulgado nos noticiários locais, destacando a atitude do trabalhador como um exemplo de bondade. Dias depois, a moradora encontrou o entregador para agradecer pessoalmente por seu ato gentil.

Assista ao vídeo - Entregador surpreende moradora ao recolher roupas do varal durante chuva; veja vídeo

