Experiência imersiva combina yoga com obras de Van Gogh em Las Vegas Praticantes vivenciam arte e relaxamento aos sábados em sessões únicas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 11h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h30 )

Em Las Vegas, visitantes têm a oportunidade única de participar de aulas de yoga rodeados pelas icônicas obras do pintor holandês Vincent van Gogh, projetadas do chão ao teto. Esta experiência imersiva ocorre nas manhãs de sábado, com sessões de 45 minutos abertas a todos os níveis de habilidade.

As aulas combinam poses guiadas com um cenário dinâmico que muda constantemente, proporcionando uma fusão entre movimento e arte. Esta iniciativa oferece uma alternativa cultural enriquecedora em um destino tradicionalmente conhecido por seus cassinos.

