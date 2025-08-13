Experiência imersiva combina yoga com obras de Van Gogh em Las Vegas

Em Las Vegas, visitantes têm a oportunidade única de participar de aulas de yoga rodeados pelas icônicas obras do pintor holandês Vincent van Gogh, projetadas do chão ao teto. Esta experiência imersiva ocorre nas manhãs de sábado, com sessões de 45 minutos abertas a todos os níveis de habilidade.
As aulas combinam poses guiadas com um cenário dinâmico que muda constantemente, proporcionando uma fusão entre movimento e arte. Esta iniciativa oferece uma alternativa cultural enriquecedora em um destino tradicionalmente conhecido por seus cassinos.
