Fãs de Round 6 enfrentam desafios inspirados na série em Jacarta Evento recria provas famosas da série sem riscos reais para os participantes News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h42 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h42 )

Teria coragem? Fãs enfrentam ‘desafios mortais’ da série Round 6 na Indonésia

Em Jacarta, na Indonésia, fãs da série Round 6 participaram de um evento que recriou desafios icônicos da produção. Inspirado na terceira temporada, o evento incluiu atividades como pular corda digital e jogos com as pernas amarradas, proporcionando uma experiência imersiva sem riscos reais de eliminação. Um dublê da boneca famosa da série também esteve presente, aumentando a autenticidade do evento.

A terceira temporada de Round 6 acumulou mais de 60 milhões de visualizações e destacou-se entre as mais assistidas da plataforma logo em sua estreia. Os participantes puderam vivenciar os desafios em um ambiente seguro e divertido, mergulhando no universo da série que se tornou um fenômeno mundial.

Assista ao vídeo - Teria coragem? Fãs enfrentam ‘desafios mortais’ da série Round 6 na Indonésia

