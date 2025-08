Festival circense Anima Staritsa com homenagem soviética Evento ao ar livre celebra tradição com música e apresentações News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h19 ) twitter

A cidade histórica de Staritsa, na Rússia, foi palco de um animado festival circense ao ar livre. Milhares de pessoas se reuniram para prestigiar o evento que homenageou um dos palhaços mais famosos da era soviética. Artistas circenses de várias regiões participaram com malabarismo, fantasias e apresentações musicais.

As ruas ficaram repletas de espectadores que se encantaram com palhaços e acrobatas. O festival culminou em uma peça teatral vibrante, com palco, música e encenações ao vivo, proporcionando momentos de alegria para todos os presentes.

