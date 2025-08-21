Gamescom 2025 impressiona com recorde de expositores na Alemanha Evento destaca lançamentos, testes de jogos independentes e novidades tecnológicas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 11h51 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Gamescom 2025 acontece em Colônia, Alemanha, com mais de 1.500 expositores de 72 países.

O evento oferece a chance de testar jogos antes do lançamento e conta com shows e competições de e-sports.

Destaques incluem o recém-lançado Nintendo Switch 2, com mais de seis milhões de unidades vendidas.

A Microsoft anunciou sua entrada no mercado de consoles portáteis, prometendo novidades para os fãs de games.

Gamescom reúne mais de 1.500 expositores em edição histórica na Alemanha

A Gamescom 2025 iniciou-se em Colônia, Alemanha, com um marco histórico: mais de 1.500 expositores de 72 países. Este evento atrai fãs de videogames do mundo todo com uma vasta gama de atrações, desde lançamentos renomados até jogos independentes inovadores.

Os participantes têm a oportunidade única de testar novos jogos antes mesmo de seu lançamento oficial. Além disso, a feira oferece shows vibrantes, competições acirradas de e-sports e cosplays impressionantes. Encontros com criadores de jogos e estandes elaborados das principais produtoras também fazem parte da experiência.

Entre os destaques está o Nintendo Switch 2, que já vendeu mais de seis milhões de unidades em apenas sete semanas. A Microsoft também chama atenção ao anunciar sua entrada no mercado de consoles portáteis, prometendo agitar ainda mais o cenário dos games.

Quantos expositores estão presentes na Gamescom 2025?

A Gamescom 2025 conta com mais de 1.500 expositores de 72 países.

‌



Quais são algumas das atrações disponíveis para os visitantes?

Os visitantes podem testar novos jogos, assistir a shows, participar de competições de e-sports e ver cosplays impressionantes.

Quais são os destaques do evento nesta edição?

Entre os destaques está o Nintendo Switch 2, que vendeu mais de seis milhões de unidades em sete semanas, e a Microsoft anunciou sua entrada no mercado de consoles portáteis.

‌



Onde está sendo realizada a Gamescom 2025?

A Gamescom 2025 está acontecendo em Colônia, Alemanha.

Assista ao vídeo - Gamescom reúne mais de 1.500 expositores em edição histórica na Alemanha

