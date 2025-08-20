Hipopótamo Toni se muda para França para programa de reprodução Toni encontrará novo lar na Alsácia enquanto sua mãe fica em Berlim News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h11 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Toni, um famoso hipopótamo do zoológico de Berlim, será transferida para a região da Alsácia, na França. Esta mudança faz parte de um programa europeu de reprodução de espécies, onde Toni encontrará um companheiro que já a aguarda. O objetivo é contribuir para a preservação dos hipopótamos.

Antes da partida, Toni ganhou notoriedade na internet por vídeos que mostravam seus banhos, atraindo muitos visitantes ao zoológico. Enquanto Toni se adapta ao novo ambiente, sua mãe, Debbie, permanecerá em Berlim, permitindo que visitantes mantenham uma conexão com a família. A transferência é uma ação planejada dentro do programa de conservação.

Veja também

‌



Animal havia sumido do local ao ser perseguido por dois gaviões após uma apresentação

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Falcão reconhece cuidadores e retorna a zoológico depois de 15 meses desaparecido nos EUA Hipopótamo famoso em zoológico de Berlim vai integrar programa de reprodução de espécies na França Djavan anuncia lançamento de álbum que vai marcar as comemorações dos 50 anos de carreira Conheça as ‘mulheres do mar’, que passam até cinco horas diárias submersas sem uso de equipamento Cientistas encontram fóssil de dinossauro desconhecido na Europa de 140 milhões de anos Motociclistas fantasiados de personagens levam alegria a hospital infantil na Argentina Vídeo revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim Rede de esgoto vira atração turística em meio ao calor extremo na França Do pop internacional ao modão brasileiro: confira os lançamentos musicais da última semana Baleia com 'cara de Pokémon'? Veja imagens do fóssil de 25 milhões de anos descoberto na Austrália Sucesso de Christopher Nolan, Interestelar retorna às telas dos cinemas brasileiros Robôs exploram crateras de vulcões para desvendar sinais de vida em outros planetas Cidade do México faz o 'maior sanduíche do mundo' durante evento gastronômico Animais se refrescam com picolés para amenizar calor extremo em zoológico de Roma Alemães mergulham em rio de Berlim para protestar contra proibição de nado em área pública Piloto quebra recorde mundial de altitude em voo histórico com avião movido a energia solar Rapper Thaíde anuncia shows de lançamento de novo álbum em São Paulo Tradicional desfile das flores reúne turistas e moradores pelas ruas de Medellín, na Colômbia Conheça Waldog, o cachorro-robô que atua como defensor de animais pelas ruas do México

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!