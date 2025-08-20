Hipopótamo Toni se muda para França para programa de reprodução

Toni, um famoso hipopótamo do zoológico de Berlim, será transferida para a região da Alsácia, na França. Esta mudança faz parte de um programa europeu de reprodução de espécies, onde Toni encontrará um companheiro que já a aguarda. O objetivo é contribuir para a preservação dos hipopótamos.
Antes da partida, Toni ganhou notoriedade na internet por vídeos que mostravam seus banhos, atraindo muitos visitantes ao zoológico. Enquanto Toni se adapta ao novo ambiente, sua mãe, Debbie, permanecerá em Berlim, permitindo que visitantes mantenham uma conexão com a família. A transferência é uma ação planejada dentro do programa de conservação.
