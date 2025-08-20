Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Hipopótamo Toni se muda para França para programa de reprodução

Toni encontrará novo lar na Alsácia enquanto sua mãe fica em Berlim

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Toni, um famoso hipopótamo do zoológico de Berlim, será transferida para a região da Alsácia, na França. Esta mudança faz parte de um programa europeu de reprodução de espécies, onde Toni encontrará um companheiro que já a aguarda. O objetivo é contribuir para a preservação dos hipopótamos.

Antes da partida, Toni ganhou notoriedade na internet por vídeos que mostravam seus banhos, atraindo muitos visitantes ao zoológico. Enquanto Toni se adapta ao novo ambiente, sua mãe, Debbie, permanecerá em Berlim, permitindo que visitantes mantenham uma conexão com a família. A transferência é uma ação planejada dentro do programa de conservação.

Veja também


Animal havia sumido do local ao ser perseguido por dois gaviões após uma apresentação

News das 10 playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.