Influenciador desafia a gravidade com embaixadinhas em voo de parapente Professor de educação física impressiona ao não deixar a bola cair durante o desafio News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Futebol nas alturas! Influenciador impressiona ao fazer embaixadinhas durante voo de parapente

Um influenciador digital, que também atua como professor de educação física, realizou uma façanha impressionante ao fazer embaixadinhas enquanto voava de parapente, sem deixar a bola cair. Este feito destacou suas habilidades esportivas e deixou o público ansioso por novas apresentações criativas.

Sua dedicação ao futebol, aliada à sua profissão, permite-lhe criar conteúdos únicos que capturam a atenção dos admiradores de esportes radicais. As expectativas estão altas para as próximas aventuras deste influenciador que continua surpreendendo com sua combinação de paixão e talento esportivo.

Assista ao vídeo - Futebol nas alturas! Influenciador impressiona ao fazer embaixadinhas durante voo de parapente

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!