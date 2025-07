Réplica do carro de Lando Norris em tamanho real é exibida na Inglaterra; veja imagens

Quase 400 mil peças de Lego deram vida a uma réplica fiel, em tamanho real, do carro McLaren do piloto Lando Norris . O modelo, que está em exibição no Legoland da Inglaterra, pesa mais de duas toneladas e pode alcançar até 20 km/h. Além disso, a escultura levou mais de 1.800 horas para ser construída. A exposição coincide com a vitória de Norris no GP da Grã-Bretanha e ficará disponível até o dia 15 de julho.