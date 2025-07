Rotação da Terra acelera e pode encurtar o dia em 1,3 milissegundo nesta quarta (9)

A sensação de que os dias estão passando mais rápidos pode se tornar uma realidade nesta quarta-feira (9). Cientistas do Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra indicaram que a rotação da Terra acelerou e pode encurtar o dia em 1,3 milissegundo. As projeções incluem outras datas das próximas semanas, em 22 de julho e 5 de agosto.



Desde 2020, o fenômeno natural tem diminuído o tempo dos dias, o que contraria a tendência histórica de desaceleração do planeta. As causas, contudo, ainda são incertas e podem incluir a influência da Lua e a redistribuição de massa interna devido a terremotos e derretimentos de geleiras — em 2011, por exemplo, um tremor no Japão encurtou o dia em 1,8 microssegundo.



O monitoramento do movimento terrestre ocorre desde os anos 1970 e, caso a aceleração continue, pode ser necessário ajustar o tempo universal coordenado, ou seja, remover segundos para manter os relógios sincronizados.