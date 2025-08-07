Influenciador em Dubai viraliza com réplica de Ferrari como lustre

Mohamed Beiraghdary, um influenciador digital de Dubai, chamou atenção ao transformar uma réplica de Ferrari em um lustre no teto de sua sala. A cena viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 25 milhões de visualizações.
A estrutura, desenvolvida por uma fabricante especializada em barcos personalizados, faz parte de uma parceria para promover veículos que se assemelham a automóveis tradicionais, mas são projetados para uso na água. Esta colaboração destacou-se pela criatividade e impacto visual, gerando grande repercussão online.
