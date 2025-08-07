Logo R7.com
Influenciador em Dubai viraliza com réplica de Ferrari como lustre

Decoração inusitada atrai milhões de visualizações nas redes sociais

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Mohamed Beiraghdary, um influenciador digital de Dubai, chamou atenção ao transformar uma réplica de Ferrari em um lustre no teto de sua sala. A cena viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 25 milhões de visualizações.

A estrutura, desenvolvida por uma fabricante especializada em barcos personalizados, faz parte de uma parceria para promover veículos que se assemelham a automóveis tradicionais, mas são projetados para uso na água. Esta colaboração destacou-se pela criatividade e impacto visual, gerando grande repercussão online.

