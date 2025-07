Jogador de rugby irlandês carrega leão de pelúcia em tradição curiosa Mascote Bill integra novatos na equipe British and Irish Lions News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 15h26 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h26 ) twitter

Jogador de rugby vira 'babá' de leão de pelúcia em tradição de equipe irlandesa

Um jogador da equipe de rugby irlandesa British and Irish Lions foi flagrado com um leão de pelúcia chamado Bill. Esta prática faz parte de uma tradição onde o jogador mais jovem do elenco é responsável pelo mascote durante a turnê. Os veteranos frequentemente escondem o boneco para testar o novato, que pode ser multado caso perca o brinquedo. A tradição começou em 2009 como uma forma de dar as boas-vindas aos novos membros e fortalecer a união do time.

