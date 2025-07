Londres recebe exposição imersiva de dinossauros em tamanho real Atração combina cenas de série Planeta Pré-Histórico com animações do Cretáceo News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 16h53 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exposição imersiva em Londres permite que público caminhe entre dinossauros

Londres sedia uma exposição imersiva baseada na série “Planeta Pré-Histórico”, permitindo ao público caminhar entre projeções em tamanho real de dinossauros. A atração mistura cenas originais com novas animações que recriam o comportamento desses gigantes do período Cretáceo. Localizada no centro Lightroom, a exposição oferece aos visitantes a sensação única de estar entre dinossauros até novembro.

Assista ao vídeo - Exposição imersiva em Londres permite que público caminhe entre dinossauros

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!