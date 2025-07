Pescador encontra espada do período medieval em rio na Polônia; veja imagens

Um pescador caminhava à beira de um rio na Polônia, quando se deparou com uma espada do período medieval praticamente intacta. Especialistas confirmaram que a arma pertence à era da Idade Média e acreditam que pode ter pertencido a um cavaleiro. O item foi destinado a um museu arqueológico para investigar mais sobre a sua origem.



A descoberta pode ser um dos grandes achados de 2025, como os cachimbos e moedas do século 18 desenterrados no Amapá, no Brasil, e a cidade de mais de 3.500 anos no alto de uma colina no Peru.