‘Maior sanduíche do mundo’ é destaque em feira gastronômica no México

Na Cidade do México, um evento gastronômico apresentou o ‘maior sanduíche do mundo’, com impressionantes 90 metros de comprimento e pesando mais de uma tonelada. A criação contou com a colaboração de mais de 90 fornecedores nacionais e internacionais, que utilizaram cerca de 50 ingredientes diferentes. Durante a feira, muitas pessoas se reuniram para experimentar o sanduíche, destacando o sucesso do evento.
