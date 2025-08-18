Logo R7.com
‘Maior sanduíche do mundo’ é destaque em feira gastronômica no México

Lanche gigante de 90 metros atrai multidão na capital do país

Na Cidade do México, um evento gastronômico apresentou o ‘maior sanduíche do mundo’, com impressionantes 90 metros de comprimento e pesando mais de uma tonelada. A criação contou com a colaboração de mais de 90 fornecedores nacionais e internacionais, que utilizaram cerca de 50 ingredientes diferentes. Durante a feira, muitas pessoas se reuniram para experimentar o sanduíche, destacando o sucesso do evento.

