‘Maior sanduíche do mundo’ é destaque em feira gastronômica no México Lanche gigante de 90 metros atrai multidão na capital do país News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h34 ) twitter

Na Cidade do México, um evento gastronômico apresentou o ‘maior sanduíche do mundo’, com impressionantes 90 metros de comprimento e pesando mais de uma tonelada. A criação contou com a colaboração de mais de 90 fornecedores nacionais e internacionais, que utilizaram cerca de 50 ingredientes diferentes. Durante a feira, muitas pessoas se reuniram para experimentar o sanduíche, destacando o sucesso do evento.

Com 90 metros de comprimento, lanche pesa mais de uma tonelada e conta com cerca de 50 ingredientes

