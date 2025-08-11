Milharal com labirinto gigante atrai turistas na França Agricultor francês inova com atração cheia de desafios e enigmas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h48 ) twitter

Um agricultor do interior da França transformou parte de seu vasto campo de milho em um labirinto gigante, repleto de curvas, enigmas e passagens secretas. Inspirado por iniciativas similares nos Estados Unidos e na Alemanha, o projeto destaca a criatividade agrícola e visa valorizar a agricultura local.

A atração tem se tornado um ponto turístico popular na região, atraindo famílias e turistas interessados em resolver desafios enquanto exploram o milharal. Além de promover o consumo de produtos locais, a experiência proporciona uma nova forma de interação com o campo. Visitantes podem apreciar a atividade ao ar livre e ver o labirinto de cima com drones, tornando-se uma oportunidade única para diversão e aprendizado em um ambiente rural.

Iniciativa visa valorizar a agricultura local e oferecer diversão para os visitantes

