Milharal com labirinto gigante atrai turistas na França

Um agricultor do interior da França transformou parte de seu vasto campo de milho em um labirinto gigante, repleto de curvas, enigmas e passagens secretas. Inspirado por iniciativas similares nos Estados Unidos e na Alemanha, o projeto destaca a criatividade agrícola e visa valorizar a agricultura local.
A atração tem se tornado um ponto turístico popular na região, atraindo famílias e turistas interessados em resolver desafios enquanto exploram o milharal. Além de promover o consumo de produtos locais, a experiência proporciona uma nova forma de interação com o campo. Visitantes podem apreciar a atividade ao ar livre e ver o labirinto de cima com drones, tornando-se uma oportunidade única para diversão e aprendizado em um ambiente rural.
Veja também
Iniciativa visa valorizar a agricultura local e oferecer diversão para os visitantes
News das 10 playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!