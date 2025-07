Moradores do Quirguistão fazem casas sustentáveis com casca de arroz Blocos ecológicos oferecem isolamento térmico eficaz e redução de custos News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h27 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h27 ) twitter

Moradores do Quirguistão estão usando blocos feitos com casca de arroz para construir casas

No Quirguistão, moradores estão adotando blocos feitos com casca de arroz para construir casas mais baratas e sustentáveis. Com compostos de 60% de casca de arroz, argila, cimento e uma cola sem químicos, esses blocos são tão resistentes quanto o cimento tradicional, mas ecologicamente superiores.

A ideia surgiu de um jovem empreendedor que percebeu o desperdício significativo da casca de arroz na região. Em cinco anos, ele já forneceu materiais para erguer 300 casas. Moradores relatam que essas construções mantêm temperaturas agradáveis durante todo o ano devido à baixa condutividade térmica do arroz.

Além dos benefícios ambientais, os blocos são financeiramente acessíveis em uma região onde o salário médio é cerca de 230 dólares mensais. Com o aumento dos preços do cimento, essa solução se destaca como uma alternativa viável. O projeto agora visa expandir com a industrialização e exportação dos blocos, além de testar novos materiais, como a palha.

