Expedição na Turquia descobre peças de cerâmica preservadas em naufrágio de quase 2.000 anos

Centenas de peças de cerâmica bem preservadas foram encontradas no fundo do mar na costa da Turquia , onde um navio cargueiro afundou há quase 2.000 anos. Quem ajudou na expedição foi o próprio ministro da Cultura e do Turismo do país. Isso faz parte de um projeto que quer transformar a Turquia em referência mundial em arqueologia no fundo do mar e turismo subaquático.



Pratos, tigelas e bandejas estavam encaixados um no outro — protegidos por uma camada de argila que manteve as cores e os detalhes intactos. O local do naufrágio fica a mais de 30 metros de profundidade, no sul do país. Segundo os pesquisadores, o navio provavelmente fazia parte de uma rota comercial.



Como muitas das peças foram encontradas na mesma posição em que estavam no momento do naufrágio, elas revelam como os bens de consumo eram embalados, transportados e armazenados na antiguidade. A técnica de proteção com argila nunca tinha sido vista de forma tão completa — uma espécie de “casulo” natural, que isola os objetos do contato direto com a água.



As peças vão passar por uma restauração cuidadosa e devem fazer parte de um acervo. Isso porque, além do valor científico, essa descoberta também tem grande potencial turístico. A Turquia quer transformar a costa sul em um destino de mergulho arqueológico, com rotas guiadas até os naufrágios e um museu subaquático.