Veloz na bilheteria! ‘F1 - O Filme’ ultrapassa a marca de US$ 250 milhões em apenas dez dias

Estrelado por Brad Pitt, F1, O Filme dominou a bilheteria mundial e já ultrapassou a marca de US$ 250 milhões — R$ 1,36 bilhão, na cotação atual — de arrecadação nos primeiros dez dias desde a estreia, no dia 26 de junho. O longa produzido pela Apple Studio em parceria com a Fórmula 1 e com o heptacampeão Lewis Hamilton se consolidou como o maior sucesso do estúdio.



A trama acompanha Sonny Hayes, um piloto cuja carreira promissora foi interrompida por um acidente na década de 90. No entanto, 30 anos depois, ele retorna para correr ao lado de um jovem piloto e ajudar sua equipe em dificuldades.