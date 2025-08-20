‘Mulheres do mar’: conheça a tradição na ilha de Jeju
Mergulhadoras sul-coreanas desafiam limites submersas por horas
Na ilha de Jeju, Coreia do Sul, um grupo de mulheres conhecido como “mulheres do mar” desafia os limites humanos ao passar até cinco horas diárias submersas sem equipamentos de respiração. Esta prática milenar supera a capacidade de muitos mamíferos aquáticos e foi declarada patrimônio cultural imaterial pela Unesco.
Um estudo realizado por cientistas escoceses acompanhou quase 1800 mergulhos de sete mulheres, revelando que elas mantêm uma alta frequência cardíaca e níveis de oxigênio estáveis durante os mergulhos. A técnica envolve mergulhos curtos e repetidos, atingindo no máximo 4,5 metros de profundidade.
Com uma tradição que remonta a mais de 3 mil anos, essa prática está ameaçada pelo envelhecimento das praticantes, a maioria com cerca de 70 anos. A continuidade depende da transmissão de conhecimento para novas gerações, garantindo a preservação dessa cultura única.
O que são as ‘mulheres do mar’ e onde elas praticam essa atividade?
As ‘mulheres do mar’ são mergulhadoras que vivem na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e que passam até cinco horas diárias submersas sem equipamentos de respiração.
Que reconhecimento recebeu a prática das mulheres do mar?
A prática das mulheres do mar foi declarada patrimônio cultural imaterial pela Unesco.
Qual foi o resultado do estudo realizado com as mergulhadoras?
O estudo realizado por cientistas escoceses acompanhou quase 1800 mergulhos de sete mulheres e revelou que elas mantinham uma alta frequência cardíaca e níveis de oxigênio estáveis durante os mergulhos.
Quais são os desafios enfrentados pelas mulheres do mar atualmente?
As mulheres do mar enfrentam desafios devido ao envelhecimento das praticantes, a maioria com cerca de 70 anos, e a continuidade da prática depende da transmissão de conhecimento para novas gerações.
