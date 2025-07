Museu dos EUA tem descoberta inusitada de fóssil em estacionamento Coluna vertebral de dinossauro é achada durante perfuração em Denver, no Colorado News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h07 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h07 ) twitter

Museu nos Estados Unidos descobre fóssil de dinossauro durante obra em estacionamento

O Museu de Arte e Ciência de Denver, localizado no Colorado, Estados Unidos, expandiu seu acervo com a adição inesperada de um fóssil de dinossauro. Durante obras de perfuração no estacionamento do museu para análise do solo e estudo de um novo sistema de aquecimento, foi descoberto um fóssil a mais de 230 metros de profundidade.

Especialistas identificaram o artefato como parte da coluna vertebral de um dinossauro que viveu há mais de 67 milhões de anos. Este achado é considerado o fóssil mais profundo e antigo já registrado na cidade de Denver. Agora incorporado ao acervo do museu, ele se junta a outros exemplares impressionantes em exibição.

