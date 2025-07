Ne Zha 2, animação com maior bilheteria da história, chega aos cinemas brasileiros em setembro

O filme Ne Zha 2 , produção chinesa que se tornou a animação de maior bilheteria da história do cinema , chega ao Brasil em 25 de setembro. Ne Zha 2, lançado durante o Ano Novo Chinês, arrecadou US$ 1,9 bilhão (aproximadamente R$ 10,5 bilhões) globalmente e foi assistido por mais de 60 milhões de pessoas somente no país asiático.



O longa também teve bons resultados em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, com US$ 36 milhões (aproximadamente R$ 200,2 milhões) em bilheteria internacional. A produção teve um custo de cerca de US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 445 milhões).