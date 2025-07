ONG treina cães para proteger tartarugas ameaçadas na África do Sul Projeto visa localizar tartarugas-geométricas, espécie ameaçada desde a década de 90 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h06 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h06 ) twitter

Cães são treinados para farejar tartarugas ameaçadas de extinção na África do Sul

Na África do Sul, uma ONG está treinando cães para localizar tartarugas-geométricas, uma espécie ameaçada de extinção encontrada no sul do país. Desde a década de 1990, essas tartarugas enfrentam risco de extinção. Os cães são considerados cinco vezes mais eficientes que humanos nessa tarefa crucial para a preservação da espécie. Atualmente, ainda existem algumas centenas dessas tartarugas na região.

Assista ao vídeo - Cães são treinados para farejar tartarugas ameaçadas de extinção na África do Sul

