Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Piloto suíço quebra recorde histórico com avião solar

Raphael Domjan atinge altitude de 9.521 metros na Suíça

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O piloto suíço Raphael Domjan quebrou o recorde mundial de altitude para aviões elétricos movidos por energia solar, atingindo a marca de 9.521 metros em Sion, na Suíça. A aeronave, feita de fibra de carbono e com mais de 20 metros de envergadura, completou o voo em duas etapas ao longo de 5 horas e 9 minutos: inicialmente subindo até cerca de 5 mil metros para recarregar as baterias, seguido por uma escalada final utilizando exclusivamente energia solar.

Domjan, pioneiro ao dar a volta ao mundo em um barco solar, agora almeja alcançar a altitude de 10 mil metros e futuramente pilotar um avião solar tripulado na estratosfera, a aproximadamente 12 mil metros. Esta iniciativa não apenas busca superar desafios técnicos, mas também inspirar novas gerações a acreditar em voos sustentáveis e livres de combustíveis fósseis.

Veja também


Ministério da Saúde emitiu alerta vermelho devido ao risco das altas temperaturas, que devem chegar a 38°C

News das 10 playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.