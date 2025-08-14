Piloto suíço quebra recorde histórico com avião solar

O piloto suíço Raphael Domjan quebrou o recorde mundial de altitude para aviões elétricos movidos por energia solar, atingindo a marca de 9.521 metros em Sion, na Suíça. A aeronave, feita de fibra de carbono e com mais de 20 metros de envergadura, completou o voo em duas etapas ao longo de 5 horas e 9 minutos: inicialmente subindo até cerca de 5 mil metros para recarregar as baterias, seguido por uma escalada final utilizando exclusivamente energia solar.
Domjan, pioneiro ao dar a volta ao mundo em um barco solar, agora almeja alcançar a altitude de 10 mil metros e futuramente pilotar um avião solar tripulado na estratosfera, a aproximadamente 12 mil metros. Esta iniciativa não apenas busca superar desafios técnicos, mas também inspirar novas gerações a acreditar em voos sustentáveis e livres de combustíveis fósseis.
