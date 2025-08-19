Logo R7.com
Quedas de robôs humanoides divertem plateia em jogos na China

Robôs enfrentam desafios no boxe e futebol durante evento em Pequim

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na abertura dos Jogos Mundiais dos Robôs Humanoides em Pequim, robôs competiram em esportes como futebol e boxe. Com a participação de 500 atletas robóticos, o evento tinha como objetivo demonstrar avanços tecnológicos.

Apesar das expectativas, os robôs tiveram dificuldades para executar movimentos precisos, resultando em quedas que se tornaram a principal atração do evento. A plateia reagiu com entusiasmo às situações inesperadas que marcaram a estreia dos jogos.

