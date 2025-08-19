Quedas de robôs humanoides divertem plateia em jogos na China Robôs enfrentam desafios no boxe e futebol durante evento em Pequim News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 14h09 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na abertura dos Jogos Mundiais dos Robôs Humanoides em Pequim, robôs competiram em esportes como futebol e boxe. Com a participação de 500 atletas robóticos, o evento tinha como objetivo demonstrar avanços tecnológicos.

Apesar das expectativas, os robôs tiveram dificuldades para executar movimentos precisos, resultando em quedas que se tornaram a principal atração do evento. A plateia reagiu com entusiasmo às situações inesperadas que marcaram a estreia dos jogos.

Veja também

‌



Antes restrito à América do Norte, réptil encontrado na região de Angeac-Charente tinha 20 metros de comprimento e chegou a pesar 30 toneladas

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Cientistas encontram fóssil de dinossauro desconhecido na Europa de 140 milhões de anos Motociclistas fantasiados de personagens levam alegria a hospital infantil na Argentina Vídeo revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim Rede de esgoto vira atração turística em meio ao calor extremo na França Do pop internacional ao modão brasileiro: confira os lançamentos musicais da última semana Baleia com 'cara de Pokémon'? Veja imagens do fóssil de 25 milhões de anos descoberto na Austrália Sucesso de Christopher Nolan, Interestelar retorna às telas dos cinemas brasileiros Robôs exploram crateras de vulcões para desvendar sinais de vida em outros planetas Cidade do México faz o 'maior sanduíche do mundo' durante evento gastronômico Animais se refrescam com picolés para amenizar calor extremo em zoológico de Roma Alemães mergulham em rio de Berlim para protestar contra proibição de nado em área pública Piloto quebra recorde mundial de altitude em voo histórico com avião movido a energia solar Rapper Thaíde anuncia shows de lançamento de novo álbum em São Paulo Tradicional desfile das flores reúne turistas e moradores pelas ruas de Medellín, na Colômbia Conheça Waldog, o cachorro-robô que atua como defensor de animais pelas ruas do México Experiência imersiva em Las Vegas combina aulas de yoga e obras de Van Gogh Esperança: espécie de peixe desaparecida desde os anos 70 volta a aparecer no rio Sena Concurso elege o ‘cão mais feio do mundo’ para celebrar a diversidade dos pets na Califórnia Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!