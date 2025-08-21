Rap em ascensão: turnês batem recordes globais Turnês de rap atingem novos patamares com recordes históricos em bilheteria News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O rap se destaca no mercado de shows ao vivo, representando quase 6% das receitas das maiores turnês globais em 2024.

A Grand National Tour de Kendrick Lamar e SZA estabeleceu recorde de bilheteira, arrecadando mais de US$ 250 milhões na América do Norte em 2025.

Esse feito coloca Kendrick Lamar e SZA ao lado de grandes nomes do rap como Eminem e Travis Scott.

O festival Rolling Loud consolidou o hip-hop ao vivo como um fenômeno mundial desde 2015.

Shows de rap conquistam público e ganham cada vez mais espaço no mercado de turnês

O mercado de shows ao vivo está em expansão, com o rap se destacando em turnês globais. Em 2024, o gênero teve seu melhor ano, representando quase 6% das receitas das maiores turnês mundiais, conforme a Billboard Boxscore.

Em 2025, a Grand National Tour de Kendrick Lamar e SZA estabeleceu um recorde histórico como a turnê conjunta de maior bilheteria já registrada, arrecadando mais de US$ 250 milhões na América do Norte. Esse feito coloca os artistas ao lado de nomes como Eminem e Travis Scott.

Além dos grandes shows, o rap também atrai públicos consistentes em casas menores. O festival Rolling Loud, realizado globalmente desde 2015, solidificou o hip-hop ao vivo como um fenômeno mundial.

Assista ao vídeo - Shows de rap conquistam público e ganham cada vez mais espaço no mercado de turnês

‌



2024 foi o melhor ano da história do rap ao vivo, responsável por quase 6% da receita das 100 maiores turnês do mundo

