Rap em ascensão: turnês batem recordes globais

O rap se destaca no mercado de shows ao vivo, representando quase 6% das receitas das maiores turnês globais em 2024.
A Grand National Tour de Kendrick Lamar e SZA estabeleceu recorde de bilheteira, arrecadando mais de US$ 250 milhões na América do Norte em 2025.
Esse feito coloca Kendrick Lamar e SZA ao lado de grandes nomes do rap como Eminem e Travis Scott.
O festival Rolling Loud consolidou o hip-hop ao vivo como um fenômeno mundial desde 2015.
O mercado de shows ao vivo está em expansão, com o rap se destacando em turnês globais. Em 2024, o gênero teve seu melhor ano, representando quase 6% das receitas das maiores turnês mundiais, conforme a Billboard Boxscore.
Em 2025, a Grand National Tour de Kendrick Lamar e SZA estabeleceu um recorde histórico como a turnê conjunta de maior bilheteria já registrada, arrecadando mais de US$ 250 milhões na América do Norte. Esse feito coloca os artistas ao lado de nomes como Eminem e Travis Scott.
Além dos grandes shows, o rap também atrai públicos consistentes em casas menores. O festival Rolling Loud, realizado globalmente desde 2015, solidificou o hip-hop ao vivo como um fenômeno mundial.
