Realidade virtual leva idosos de asilos alemães a viagens imersivas

No interior da Alemanha, idosos em casas de repouso estão vivenciando novas experiências com o auxílio de óculos de realidade virtual. Este equipamento inovador permite que eles explorem destinos distantes sem sair do local, proporcionando visitas a paisagens significativas como florestas tropicais e mares da infância.
Uma moradora se emocionou ao revisitar o mar de sua juventude na costa holandesa. As imagens em alta definição são criadas por uma empresa austríaca que treina cuidadores para guiar essas experiências virtuais. Atualmente, cerca de 350 casas de repouso na Alemanha já participam dessa iniciativa, com planos de expansão para outras regiões nos próximos anos. A tecnologia visa quebrar a rotina dos idosos e estimular suas memórias afetivas.
