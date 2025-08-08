Relíquias icônicas do cinema vão a leilão em Los Angeles

Um leilão em Los Angeles oferecerá aos fãs e colecionadores mais de mil itens icônicos do cinema. Entre eles está o sabre de luz usado por Darth Vader na saga Star Wars, que pode alcançar até 3 milhões de dólares. Este sabre foi originalmente criado a partir de uma câmera fotográfica dos anos 40.
Os amantes de Indiana Jones terão a chance de arrematar o chicote, cinto e suporte utilizados nas filmagens de “Indiana Jones e a Última Cruzada”. Além disso, o capacete de Sauron, da franquia “O Senhor dos Anéis”, também estará disponível no evento. Este leilão promete atrair tanto fãs quanto investidores interessados em adquirir essas relíquias valiosas do cinema.
