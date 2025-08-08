Restaurante Baldío recebe Estrela Verde por zero desperdício

O restaurante Baldío, na Cidade do México, recebe a Estrela Verde do Guia Michelin.
Reconhecimento é devido ao compromisso com práticas sustentáveis e zero desperdício.
Cardápio é adaptado semanalmente com ingredientes de produtores locais, a até 200 km de distância.
Chefs mantêm relação próxima com os fornecedores, garantindo a qualidade dos insumos.
O restaurante Baldío, localizado na Cidade do México, foi agraciado com uma Estrela Verde do Guia Michelin por seu compromisso com práticas sustentáveis e zero desperdício. Conhecido por transformar partes de peixes, cascas de frutas e sobras de cebola em molhos, bebidas e temperos, o Baldío se destaca pela inovação culinária.
O cardápio muda semanalmente conforme a sazonalidade dos ingredientes, adquiridos de produtores situados em um raio de até 200 km. Os fundadores enfatizam a importância da cultura e do aprendizado ancestral, priorizando métodos agrícolas que dispensam fertilizantes industriais.
Os chefs mantêm uma relação próxima com os produtores locais, visitando-os regularmente para garantir a qualidade dos insumos. Essa conexão reforça o compromisso do restaurante com a sustentabilidade e inovação na gastronomia.
