Robô canino no México ensina responsabilidade com animais de rua

Em Monterrey, no México, o cachorro-robô Waldog está transformando a conscientização sobre animais de rua. Equipado com inteligência artificial, ele interage com crianças e adultos para destacar a importância dos cuidados com os pets. Com tamanho semelhante ao de um beagle, Waldog é controlado remotamente e realiza ações como andar e sentar, enquanto transmite mensagens de empatia através de sua voz metálica.

Além das interações educativas, ele desempenha um papel crucial ao registrar cães sem dono nas ruas, auxiliando operações de resgate e patrulhamento. Anteriormente utilizado em desastres naturais e segurança de fronteiras, Waldog agora visita escolas e praças em Monterrey, incentivando a adoção responsável e promovendo respeito pelos animais desde cedo.

