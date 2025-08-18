Robôs exploram cavernas vulcânicas para estudar vida extraterrestre Experimento na Espanha testa robôs em túneis de lava para futuras missões espaciais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 12h25 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Experimento de 21 dias em caverna vulcânica na Espanha testa robôs para exploração de túneis de lava.

Túneis são considerados possíveis abrigos contra condições extremas do espaço e podem existir em outros planetas.

Operação foi dividida em quatro etapas, incluindo mapeamento e descida autônoma de robô por 200 metros.

Resultados, apesar de desafios técnicos, são promissores para futuras missões espaciais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma equipe internacional de cientistas conduziu um experimento de 21 dias em uma caverna vulcânica na Espanha para testar robôs na exploração de túneis formados por lava. Esses túneis são vistos como potenciais abrigos contra condições extremas do espaço e podem existir em outros planetas.

A operação foi dividida em quatro etapas. Inicialmente, dois veículos mapearam a área ao redor da entrada da caverna. Em seguida, um dos robôs lançou um cubo com sensores para criar um mapa tridimensional do local. Na fase mais desafiadora, dois robôs trabalharam juntos; um deles desceu autonomamente por rapel até 200 metros de profundidade enquanto registrava o ambiente.

Apesar dos problemas enfrentados com sensores devido à umidade e falhas no radar, os resultados foram considerados promissores para futuras missões espaciais que possam explorar ambientes semelhantes fora da Terra.

Qual foi o objetivo do experimento realizado na caverna vulcânica na Espanha?

O objetivo foi testar robôs na exploração de túneis formados por lava, que podem ser usados como abrigos contra condições extremas do espaço em futuras missões espaciais.

‌



Como foi estruturada a operação dos robôs durante o experimento?

A operação foi dividida em quatro etapas, começando com dois veículos mapeando a área ao redor da entrada da caverna, seguido pelo lançamento de um cubo com sensores para criar um mapa tridimensional. Na etapa mais desafiadora, um robô desceu autonomamente por rapel até 200 metros de profundidade enquanto registrava o ambiente.

Quais desafios os robôs enfrentaram durante o experimento?

Os robôs enfrentaram problemas com sensores devido à umidade e falhas no radar durante a operação.

‌



Qual é a expectativa para os resultados desse experimento em relação a missões espaciais futuras?

Os resultados foram considerados promissores para futuras missões espaciais que possam explorar ambientes semelhantes fora da Terra.

Veja também

‌



Maroon 5, Cardi B, J Balvin, Gusttavo Lima, Ana Castela e Simone Mendes despontam entre os destaques que prometem movimentar as plataformas de áudio

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Do pop internacional ao modão brasileiro: confira os lançamentos musicais da última semana Baleia com 'cara de Pokémon'? Veja imagens do fóssil de 25 milhões de anos descoberto na Austrália Sucesso de Christopher Nolan, Interestelar retorna às telas dos cinemas brasileiros Robôs exploram crateras de vulcões para desvendar sinais de vida em outros planetas Cidade do México faz o 'maior sanduíche do mundo' durante evento gastronômico Animais se refrescam com picolés para amenizar calor extremo em zoológico de Roma Alemães mergulham em rio de Berlim para protestar contra proibição de nado em área pública Piloto quebra recorde mundial de altitude em voo histórico com avião movido a energia solar Rapper Thaíde anuncia shows de lançamento de novo álbum em São Paulo Tradicional desfile das flores reúne turistas e moradores pelas ruas de Medellín, na Colômbia Conheça Waldog, o cachorro-robô que atua como defensor de animais pelas ruas do México Experiência imersiva em Las Vegas combina aulas de yoga e obras de Van Gogh Esperança: espécie de peixe desaparecida desde os anos 70 volta a aparecer no rio Sena Concurso elege o ‘cão mais feio do mundo’ para celebrar a diversidade dos pets na Califórnia Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França Teria coragem? Cachoeira de 20 metros na Bósnia vira palco de competição internacional de mergulho Milharal vira labirinto gigante com passagens secretas e se torna atração turística na França ‘Guerreiras do K-Pop’ no Oscar? Streaming investe R$ 108 mil em campanha para destacar animação Óculos de realidade virtual permite que moradores de asilo na Alemanha viajem sem sair do lugar Balões de ar quente colorem o céu de Bristol em um verdadeiro espetáculo visual

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!