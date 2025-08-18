Robôs exploram cavernas vulcânicas para estudar vida extraterrestre
Experimento na Espanha testa robôs em túneis de lava para futuras missões espaciais
Uma equipe internacional de cientistas conduziu um experimento de 21 dias em uma caverna vulcânica na Espanha para testar robôs na exploração de túneis formados por lava. Esses túneis são vistos como potenciais abrigos contra condições extremas do espaço e podem existir em outros planetas.
A operação foi dividida em quatro etapas. Inicialmente, dois veículos mapearam a área ao redor da entrada da caverna. Em seguida, um dos robôs lançou um cubo com sensores para criar um mapa tridimensional do local. Na fase mais desafiadora, dois robôs trabalharam juntos; um deles desceu autonomamente por rapel até 200 metros de profundidade enquanto registrava o ambiente.
Apesar dos problemas enfrentados com sensores devido à umidade e falhas no radar, os resultados foram considerados promissores para futuras missões espaciais que possam explorar ambientes semelhantes fora da Terra.
