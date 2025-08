Robôs humanoides treinam para campeonato mundial na China Competição inclui futebol, atletismo e artes marciais a partir de 15 de agosto News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h56 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h56 ) twitter

Estudantes universitários chineses estão se preparando para o primeiro campeonato mundial de robôs humanoides, que começa em 15 de agosto no Palácio Nacional do Gelo, em Pequim. O evento contará com competidores de mais de 20 países em modalidades como atletismo e artes marciais, mas o futebol será o destaque principal.

Os robôs são treinados usando um método que combina aprendizado por imitação com reforço. Inicialmente, eles observam movimentos humanos como dribles e chutes, depois aprimoram essas habilidades em ambientes virtuais até dominarem as técnicas.

Além das habilidades técnicas, há um forte foco na estratégia de jogo, com robôs aprendendo posicionamento e cooperação em equipe. O objetivo é mostrar que a robótica chinesa é tão avançada quanto a internacional, oferecendo maior acessibilidade financeira e capacidade de produção.

Apesar do foco atual no futebol, os estudantes enfrentam desafios para adaptar algoritmos a outras modalidades esportivas como badminton e tênis de mesa.

