Rotação acelerada da Terra pode encurtar dia em milissegundos nesta quarta-feira (9) Fenômeno observado desde 2020 pode levar a ajustes no tempo universal News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 13h53 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h54 )

Rotação da Terra acelera e pode encurtar o dia em 1,3 milissegundo nesta quarta (9)

Nesta quarta-feira (9), a duração do dia pode ser ligeiramente reduzida devido à aceleração da rotação da Terra, segundo informações do Serviço Internacional de Sistema de Referência e Rotação da Terra. O fenômeno pode encurtar o dia em 1,3 milissegundo, com previsões de repetição em 22 de julho e 5 de agosto.

Desde 2020, a Terra vem registrando dias mais curtos, contrariando a desaceleração histórica do planeta. As causas dessa aceleração não são totalmente compreendidas, mas podem estar relacionadas a fatores como a influência lunar, deslocamento de massa interna devido a terremotos e derretimento de geleiras. Em 2011, um terremoto no Japão reduziu o dia em 1,8 microssegundo.

O monitoramento desse fenômeno ocorre desde a década de 1970. Se a aceleração persistir, pode ser necessário ajustar o tempo universal coordenado, removendo segundos para garantir que os relógios permaneçam sincronizados com o movimento da Terra.

Assista ao vídeo - Rotação da Terra acelera e pode encurtar o dia em 1,3 milissegundo nesta quarta (9)

