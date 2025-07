Castelo Guédelon se destaca no turismo ao ser erguido com técnicas de construção medievais na França

Desde 1997, no interior da França , a construção do Castelo Guédelon se diferencia por reviver técnicas da era medieval do século 13. Na obra, os trabalhadores vestem roupas da época e utilizam métodos tradicionais para preparar argamassa e transportar materiais com cordas, rodas e carrinhos de madeira.



Como uma verdadeira viagem no tempo, o local recebe mais de 300 mil visitantes por ano e busca documentar conhecimentos antigos que se perderam com a modernização — o projeto, inclusive, serve como inspiração para edifícios ecológicos e sustentáveis.