Fenômeno dos balcões: bartander impressiona com malabarismo ao preparar drinks

Um bartender — ou superbartander, com é conhecido — ganhou notoriedade por suas técnicas avançadas ao preparar drinks. Ele realiza malabarismos com garrafas e copos durante o atendimento.



Além de sua performance no bar , ele produz conteúdo online e possui mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. O profissional é frequentemente contratado para campanhas publicitárias e também ministra aulas sobre bartending, compartilhando receitas e ensinando os movimentos que aprendeu.