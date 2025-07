País europeu instala quadra de vôlei no meio de rio para competição inusitada

Na Eslovênia , um torneio de vôlei na água aconteceu pelo quinto ano seguido, atraindo competidores de 14 países diferentes. A competição diferente ajudou os participantes a escaparem um pouco do calor do verão europeu .



As duplas se enfrentam em uma quadra que fica 12 centímetros submersa, no principal rio da capital do país. O título ficou com uma dupla feminina eslovena, que venceu pelo terceiro ano seguido.



Essa modalidade atualmente acontece como uma forma de brincadeira, mas a organização do evento espera que, com o passar do tempo, o vôlei na água possa crescer, com mais competidores.