Rüfüs Du Sol anuncia turnê sul-americana em 2026

Shows no Brasil ocorrerão em Curitiba e São Paulo; ingressos estarão em pré-venda a partir de novembro

O trio australiano Rüfüs Du Sol anunciou sua nova turnê pela América do Sul em 2026. No Brasil, as apresentações acontecerão em Curitiba no dia 25 de fevereiro e em São Paulo no dia 27 de fevereiro. A pré-venda dos ingressos começará na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro.

Além do Brasil, a turnê incluirá shows em Buenos Aires na Argentina, Santiago no Chile, e nas cidades colombianas Medellín e Bogotá. Esta será a maior turnê do grupo na região até o momento.

Novidade para os fãs chega poucos meses após retorno dos integrantes que cumpriam serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

News das 10 playlist

