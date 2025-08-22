Rüfüs Du Sol anuncia turnê sul-americana em 2026 Shows no Brasil ocorrerão em Curitiba e São Paulo; ingressos estarão em pré-venda a partir de novembro News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 11h25 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h25 ) twitter

Trio de música eletrônica Rüfüs Du Sol anuncia Brasil como destino de nova turnê em 2026

O trio australiano Rüfüs Du Sol anunciou sua nova turnê pela América do Sul em 2026. No Brasil, as apresentações acontecerão em Curitiba no dia 25 de fevereiro e em São Paulo no dia 27 de fevereiro. A pré-venda dos ingressos começará na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro.

Além do Brasil, a turnê incluirá shows em Buenos Aires na Argentina, Santiago no Chile, e nas cidades colombianas Medellín e Bogotá. Esta será a maior turnê do grupo na região até o momento.

