Streaming impulsiona ‘Guerreiras do K-Pop’ rumo ao Oscar com investimento

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Netflix investe R$ 108 mil na animação "Guerreiras do K-Pop" para sua candidatura ao Oscar de 2026.

O valor será usado em uma plataforma exclusiva para votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A votação dos indicados será de 12 a 16 de janeiro de 2026, com a premiação em março.

A animação apresenta um trio de caçadoras enfrentando vilões em uma trama de música e aventura.

A Netflix está investindo R$ 108 mil para promover a animação Guerreiras do K-Pop visando sua candidatura ao Oscar de 2026. Este valor será utilizado para inserir o filme em uma plataforma exclusiva acessível aos membros votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A plataforma será lançada em breve, permitindo que filmes inscritos até o final de julho sejam visualizados pelos votantes. A votação dos indicados ocorrerá entre 12 e 16 de janeiro de 2026, seguida pela divulgação oficial dos indicados em janeiro e a cerimônia de premiação em março.

A animação Guerreiras do K-Pop segue um trio de caçadoras enfrentando o grupo vilão Saja Boys, que tenta roubar seus fãs. Combinando música envolvente e aventura, o filme se destaca como um forte candidato na categoria de melhor animação.

