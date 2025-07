Superman arrecada US$ 137,9 milhões em menos de uma semana nos EUA Filme dirigido por James Gunn lidera bilheteria com recorde em pré-estreia News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 14h28 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h28 ) twitter

O novo filme do Superman, dirigido por James Gunn, alcançou US$ 137,9 milhões em bilheteria nos Estados Unidos em menos de uma semana desde sua estreia. Lançado na última quinta-feira (10), o longa já se destaca como um dos mais lucrativos do ano, superado apenas por Minecraft e Lilo & Stitch no mesmo período.

Além disso, o filme registrou um recorde nas sessões de pré-estreia, arrecadando US$ 22 milhões. A expectativa é que a produção atinja US$ 200 milhões até o próximo sábado.

Assista ao vídeo - ‘Superman’ arrecada US$ 137,9 milhões em menos de uma semana de estreia nos EUA

