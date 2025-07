Amor de fã: homem se disfarça de catador de lixo para assistir ao show do Oasis na Inglaterra

Até onde você iria para assistir ao show do seu artista favorito? Diante do retorno da banda Oasis aos palcos e com ingressos esgotados, John Spilsbury, de 42 anos, teve a ideia de se disfarçar de catador de lixo para entrar no Heaton Park, em Manchester, na Inglaterra . A determinação rendeu uma visão privilegiada ao lado do palco da apresentação, que reuniu 80 mil pessoas.