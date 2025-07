Artista chinês viraliza ao criar ilusões de ótica impressionantes com pintura

Um artista chinês tem conquistado destaque por suas pinturas que criam ilusões visuais impressionantes, manipulando a perspectiva de maneira habilidosa. Com o uso de tinta e pincel, ele consegue fazer com que paisagens e objetos pareçam desaparecer no cenário, desafiando a percepção do espectador. Seu trabalho ganhou notoriedade nas redes sociais, pela maestria técnica e pelo toque humorístico das obras.



Entre as criações mais marcantes está a pintura de um halterofilista aparentemente erguendo uma gigantesca estrutura, e a ilustração de uma mola em um teleférico, que surpreende pela leveza visual. Com formação inicial em automação elétrica, o artista tem espalhado suas obras por diversas partes do país, aplicando técnicas de realismo e arte tridimensional.