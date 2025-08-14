Thaíde apresenta novo álbum com shows em São Paulo Apresentações do artista no Sesc 24 de Maio celebram a cultura negra brasileira News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 11h30 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O rapper Thaíde realizará shows de lançamento de seu novo álbum “Corpo Fechado, Mente Aberta” nos dias 23 e 24 de agosto no Sesc 24 de Maio, em São Paulo. Composto por 13 faixas e colaborações de artistas como MV Bill e Djonga, o álbum será apresentado em um espetáculo de 90 minutos que mistura reflexão, humor e celebração da cultura negra brasileira. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$18,00.

Veja também

‌



Com cerca de 90 minutos de duração, apresentações celebram a cultura negra brasileira

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Rapper Thaíde anuncia shows de lançamento de novo álbum em São Paulo Alemães mergulham em rio de Berlim para protestar contra proibição de nado em área pública Tradicional desfile das flores reúne turistas e moradores pelas ruas de Medellín, na Colômbia Conheça Waldog, o cachorro-robô que atua como defensor de animais pelas ruas do México Experiência imersiva em Las Vegas combina aulas de yoga e obras de Van Gogh Teria coragem? Cachoeira de 20 metros na Bósnia vira palco de competição internacional de mergulho Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França Esperança: espécie de peixe desaparecida desde os anos 70 volta a aparecer no rio Sena Concurso elege o ‘cão mais feio do mundo’ para celebrar a diversidade dos pets na Califórnia Milharal vira labirinto gigante com passagens secretas e se torna atração turística na França Balões de ar quente colorem o céu de Bristol em um verdadeiro espetáculo visual Óculos de realidade virtual permite que moradores de asilo na Alemanha viajem sem sair do lugar ‘Guerreiras do K-Pop’ no Oscar? Streaming investe R$ 108 mil em campanha para destacar animação Artista mexicano impressiona ao usar cerdas de vassoura para criar obras de arte Cratera de mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura vira atração turística em Omã Voz de uma geração: itens raros da cantora Whitney Houston vão a leilão nos Estados Unidos Ed Sheeran é anunciado como jogador de time inglês e iniciativa divide opiniões entre torcedores De O Senhor dos Anéis a Star Wars: relíquias do cinema vão a leilão em Los Angeles Zero desperdício: restaurante mexicano é premiado por iniciativa sustentável na gastronomia Robôs humanoides para compra e locação em Pequim dançam e até fazem tarefas domésticas

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!