Thaíde apresenta novo álbum com shows em São Paulo

Apresentações do artista no Sesc 24 de Maio celebram a cultura negra brasileira

O rapper Thaíde realizará shows de lançamento de seu novo álbum “Corpo Fechado, Mente Aberta” nos dias 23 e 24 de agosto no Sesc 24 de Maio, em São Paulo. Composto por 13 faixas e colaborações de artistas como MV Bill e Djonga, o álbum será apresentado em um espetáculo de 90 minutos que mistura reflexão, humor e celebração da cultura negra brasileira. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$18,00.

