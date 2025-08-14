Thaíde apresenta novo álbum com shows em São Paulo

O rapper Thaíde realizará shows de lançamento de seu novo álbum “Corpo Fechado, Mente Aberta” nos dias 23 e 24 de agosto no Sesc 24 de Maio, em São Paulo. Composto por 13 faixas e colaborações de artistas como MV Bill e Djonga, o álbum será apresentado em um espetáculo de 90 minutos que mistura reflexão, humor e celebração da cultura negra brasileira. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$18,00.
Veja também
Com cerca de 90 minutos de duração, apresentações celebram a cultura negra brasileira
News das 10 playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.