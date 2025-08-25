Versão imersiva de ‘O Mágico de Oz’ estreará na Sphere em Las Vegas Espetáculo conta com tela gigante e experiências sensoriais únicas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h47 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h47 ) twitter

'O Mágico de Oz' ganhará versão imersiva em espetáculo na tradicional 'Sphere', em Las Vegas

“O Mágico de Oz” ganhará uma versão imersiva na Sphere, em Las Vegas, utilizando uma tela de mais de 15 mil metros quadrados. A produção incluirá experiências sensoriais, como ventos simulando o tornado da história.

A estreia está marcada para 28 de agosto, com apresentações previstas até março de 2026. Mais de 120 mil ingressos já foram adquiridos, e a expectativa é que o número alcance 200 mil até a abertura. A Sphere é reconhecida como um dos mais modernos locais para eventos desse tipo no mundo.

