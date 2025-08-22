Videoclipes inéditos revitalizam clássicos musicais
Gravadoras apostam em sucessos antigos para atrair novos públicos
Gravadoras estão investindo em videoclipes inéditos para músicas antigas, buscando atrair novos públicos e revitalizar sucessos do passado. Essa estratégia tem sido motivada por fatores como nostalgia e o impacto das redes sociais.
A banda Lynyrd Skynyrd, com “Free Bird”, Bob Marley, com “No Woman No Cry”, e Peggy Lee, com “Fever”, são exemplos de artistas cujas músicas receberam novos clipes. A produção desses vídeos é impulsionada pelo uso de dados de plataformas digitais, que indicam o ressurgimento do interesse por essas canções.
A música “Psycho Killer”, do Talking Heads, ganhou um clipe protagonizado por Saoirse Ronan, gerando milhões de visualizações e aumentando o número de streams da banda. Influenciadores digitais também têm resgatado canções antigas, como aconteceu com “Night Shift”, de Lucy Dacus, que ganhou um vídeo no aniversário de cinco anos do álbum.
