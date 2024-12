Águas do Rio é alvo de ação do Procon por conta de danos à população do RJ

A concessionária Águas do Rio foi alvo de uma ação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon devido aos danos à população do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5). As falhas tiveram início na semana passada, com o rompimento da adutora em Rocha Miranda e a manutenção da estação de tratamento de água em Guandu, bairros do Rio. A previsão era que o serviço fosse restabelecido até o final de domingo (1º), mas a distribuição continuou interrompida em algumas áreas.



O Procon já havia multado a empresa em R$ 13,6 milhões, nesta segunda-feira (2). A medida aplicada nesta quinta solicita a indenização individual pelos prejuízos sofridos pelos consumidores , o tratamento médico para aqueles que tiveram a saúde física ou mental comprometida e o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos.



Em nota à RECORD NEWS, a Águas do Rio informou que irá se manifestar aos órgãos, em relação ao auto da infração, dentro do prazo estabelecido. A concessionária também afirmou que os reparos foram concluídos nesta terça (3) e que mobiliza equipes para chegar pontualmente aos endereços que relataram falta de água.