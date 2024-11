Câmara municipal aprova multa para quem soltar fogos de artifício no RJ; valores chegam a R$ 1,2 mil

Os vereadores da cidade do Rio de Janeiro se reuniram nesta quinta-feira (31) na Câmara Municipal para decidir a punição adequada para a lei orgânica que proíbe o uso de fogos de artifício . Com 18 votos a favor, quem soltar fogos no Rio pode receber multa de até R$ 1,2 mil reais.



Os vereadores classificaram o ato em quatro níveis de gravidade. O primeiro vale para o uso de "bombinhas", com pagamento de R$ 200; o segundo segue para R$ 500 com o manejo de "morteiros de jardim"; a terceira categoria representa os "rojões" e "foguetes" e pode atingir R$ 800 em multa; por último, a mais elevada chega ao valor de R$ 1.250 e serve para o lançamento de "baterias" e "morteiros". O prefeito Eduardo Paes tem 15 dias para sancionar a lei na cidade.